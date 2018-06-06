В Женеве 17 июня пройдет Сабантуй

Национальный праздник состоится на территории женевского парка Мариньяк.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). В этом году татарский национальный праздник Сабантуй в Швейцарии пройдет 17 июня на территории женевского парка Мариньяк. Помимо местных жителей свое участие в празднике уже подтвердили гости из России, Великобритании, Германии, Италии и Франции. Об этом сообщает на странице в Facebook Ассоциация татар и башкир Швейцарии «Юлдаш».

Гости смогут попробовать на вкус национальные лакомства, потягаться в спортивных состязаниях, в том числе в борьбе «кореш» под судейством Анаса Халилова, судьи международной категории из Татарстана.

Кроме того, гостей праздника ждет насыщенная развлекательная программа с участием татарских и башкирских артистов. Дизайнер башкирских костюмов Салима Усманова планирует привезти в Женеву коллекцию башкирских костюмов и представить этно-дефиле. Фотохудожник Гульназ Галимуллина отправит на праздник свою фотовыставку «Монисто».