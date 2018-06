Скончался «прадедушка рэпа» Джалал Мансур Нуриддин

Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым артист боролся на протяжении долгого времени.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Американский музыкант и поэт Джалал Мансур Нуриддин скончался в США на 75-м году жизни, сообщает «360».



Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым артист боролся на протяжении долгого времени. «<…> Джалал тихо ушел в руки Аллаха этим вечером», — сообщили родственники исполнителя.



Джалал Нуриддин был участником афроамериканского поэтического коллектива The Last Poets, который был организован в 1968 году. За творчество в составе группы его прозвали «прадедом рэпа». Музыка в композициях сочеталась с речитативами на остросоциальные темы, и это стало одним из ранних примеров современного хип-хопа. Джалал выступал под псевдонимами Lightnin' Rod и Alafia Pudim.



В 2018 году группа выпустила альбом Understand What Black Is.

