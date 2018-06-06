В Пестречинском районе завершили строительство дома для переселенцев из аварийного жилья

Двухквартирный дом построили по улице Молодежная в селе Богородское.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). В Мамадышском и Пестречинском районах завершено строительство 2-квартирного дома № 14 по улице Молодежная в селе Богородское, предназначенного для переселенцев из аварийного жилья, сообщает пресс-служба Госжилфонда РТ.

Кроме того, ждет ввода в эксплуатацию и 30-квартирный дом по улице Школьная в совхозе «Мамадышский», который был построен по программе арендного жилья.

На заключительном этапе находится строительство 7 одноквартирных домов в Алькеевском районе, в которые планируют заселить детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей.

С начала текущего года по жилищным программам, которые реализуются Госжилфондом, в Татарстане ввели в эксплуатацию 101 объект на более чем 2,6 тыс. квартир. Их общая площадь составляет 144,5 тыс. квадратных метров.