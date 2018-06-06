Михаил Ефремов посчитал нужным отдать Украине Крымский мост

Актер заявил, что Россия могла бы поставлять бесплатный газ для Украины, чтобы наладить отношения.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Михаил Ефремов предложил отдать Украине Крымский мост и бесплатно поставлять газ. Своим мнение он поделился в интервью с журналистом-блогером Юрием Дудем.

Украинская сторона, которая могла бы брать деньги за проезд по мосту, была бы довольна, озвучил свое видение Ефремов.

Также, по словам актера, Россия могла бы бесплатно поставлять газ в течение 10 – 15 лет, за счет чего соседняя страна могла бы подняться, и это могло бы наладить отношения двух стран.

Ефремов также заявил об отказе гастролировать в Крыму, чтобы не попасть в список лиц, которым запрещен въезд в Украину.

