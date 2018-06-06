По улицам Казани будет курсировать первый в России книгорикша

Проект Татарского книжного издательства стартовал в День рождения Пушкина и в День русского языка.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). С сегодняшнего дня на улицах Казани появился необычный продавец книг. Проект «Книгорикша» запустило в День рождения Пушкина и в День русского языка Татарское книжное издательство.

Пробой пера для книгорикши стало открытие Книга-феста в Лядском саду. На прилавке велопродавца можно найти самые разные книги. Как рассказал корреспонденту «Татар-информ» коммерческий директор Издательства Ильдар Хуснутдинов, наибольшим спросом пользуется детская литература, исторические и научно-популярные книги, кулинарные рецепты и произведения современных татарских писателей.

«Идея родилась полтора года назад. Наш генеральный директор Ильдар Сагдатшин предложил нам разработать проект, связанный с велорикшей и книгами. Так и появился наш "велобук". Вообще, в России рикши давно распространены. Например, в Сочи с велосипедов продают еду и напитки для туристов. Недавно мы приехали с книжной ярмарки на Красной площади, где организаторы интересовались – какие в регионах есть издательские проекты. Мы рассказали о "велобуке", который продает книги в парках и скверах, прогулочных зонах и общественных пространствах города. Все были очень удивлены – в России нет аналогов "велобуку" на сегодняшний день», – поделился Ильдар Хуснутдинов.

Миссия проекта определяется как «Три Д»: доступность, демократичность цен и представленной литературы, достигаемость по времени и расстоянии. То есть сейчас не покупатель идет в магазин за книгой, а она сама приезжает к нему. После Книга-феста велорикша отправится в центр города, где будет продавать литературу на Баумана и Кремлевской. Зимой, как рассказал представитель Таткнигоиздата, поскольку велорикша – проект для теплого времени года, планируется договориться с одним из торговых центров Казани, чтобы продавать книги с велоприлавка и там.

