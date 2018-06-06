Фото: Ильнар Тухбатов/архив
(Казань, 6 июня, «Татар-информ). Сегодня пожарные дознаватели допросят свидетелей пожара в ТЦ «Порт», сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сотрудники ГУ МЧС России по Татарстану осмотрят сгоревший корпус «Б» торгового центра «Порт». Будет проверена эффективность работы системы автоматизированной противопожарной защиты.
Также пожарным дознавателям предстоит установить причины возгорания и условия, при которых произошло ЧП. Будет назначена пожарно-техническая судебная экспертиза, которая прольет свет на причины случившегося.
Помимо этого сотрудники регионального МЧС примут участие в распаковке информации с блоков видеонаблюдения из сгоревшего торгового центра, которая пройдет в экспертно-криминалистическом центре МВД РТ.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне в ТЦ «Порт» в Казани произошел пожар.Несколько часов более 300 сотрудников личного состава Казанского пожарно-спасательного гарнизона боролись с огнем. Около трех часов дня пожарным удалось ликвидировать очаги открытого огня. При проветривании и осмотре сгоревших конструкций здания было установлено, что общая площадь пожара возросла с 200 кв. метров до 2800 кв.
Благодаря оперативной работе экстренных служб и быстрой эвакуации персонала ТЦ удалось избежать жертв.
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