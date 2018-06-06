Свитов прокомментировал подписание нового контракта с «Ак Барсом»

Капитан казанской команды заявил, что задача на новый сезон – отстоять титул обладателей Кубка Гагарина.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Хоккеист казанского «Ак Барса» Александр Свитов в интервью официальному сайту клуба заявил, что был рад остаться в Казани и подписать новый контракт. Напомним, соглашение игрока с клубом рассчитано на один год.



В прессе сообщалось о возможном уходе Свитова в омский «Авангард», но он принял решение в пользу Казани. «Рад, что удалось договориться и подписать новый контракт с "Ак Барсом". Я достаточно давно в команде, моя семья привыкла к Казани. Поэтому многое говорило за то, чтобы остаться», – подчеркнул игрок.



Главной задачей на новый сезон капитан «Ак Барса» назвал защиту титула. «Перед нами теперь стоит еще более сложная задача – отстоять Кубок Гагарина. Завоевать награду легко, куда тяжелее ее защитить. Поэтому будем тренироваться, работать, а остальное покажет игра», – добавил хоккеист.

