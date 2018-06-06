Ford Sollers в Елабуге выпустил 150-тысячный автомобиль

Юбилейным автомобилем стал Ford Transit, предназначенный для корпоративного автопарка.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Завод Ford Sollers в Елабуге выпустил юбилейный 150-тысячный автомобиль, сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ.

Юбилейным автомобилем стал Ford Transit, который предназначен для корпоративного автопарка. В 2012 году именно эта модель Ford первой встала на конвейер завода в Елабуге. На сегодняшний день автомобили различных вариаций на базе Ford Transit используются в бизнесе и социальными службами.