Почти 70 процентов жителей Казани зарегистрированы в ЕСИА

Казань находится на 31 месте среди муниципальных образований по количеству зарегистрированных пользователей в ЕСИА.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Более 67 процентов жителей Казани старше 14 лет зарегистрированы в ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации). Об этом стало известно на XXVII сессии Казанской городской Думы третьего созыва.

В рейтинге муниципальных образований по этому показателю Казань находится на 31 строчке из 45.

ЕСИА предназначена для регистрации физических лиц на портале госуслуг. К ЕСИА также можно привязать личный кабинет на портале госуслуг РТ.