Капитан «Ак Барса» Свитов извинился за фото с нетрезвым Косовым у машины ДПС

Хоккеист осудил поведение своего одноклубника и пообещал, что такое в «Ак Барсе» больше не повторится.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Хоккеист казанского «Ак Барса» Александр Свитов, продливший контракт с клубом, на правах капитана команды принес извинения болельщикам за вожденияе автомобиля его одноклубником Ярославом Косовым в нетрезвом виде. Об этом сообщается на официальном сайте «Ак Барса».



Утром, 31 мая, экипаж ДПС остановил машину такси, за рулем которой сидел нетрезвый Косов – по всей видимости, хоккеист возвращался с чествования команды, прошедшего накануне. Позже на месте инцидента появился Свитов, который сфотографировался с сидящим в машине ДПС Косовым.

«Я понимаю, что в большей степени обсуждалась моя фотография с Ярославом Косовым в ночь на 31 мая. Приношу извинения нашим болельщикам от имени капитана команды за эту ситуацию и ее последствия. Вождение в нетрезвом виде ставит под угрозу жизнь и здоровье не только самого водителя, но и окружающих. Как отец двоих детей я категорически осуждаю подобные выходки. Несмотря на то, что в тот вечер мы отмечали чемпионство, Ярослав не должен был садиться за руль. А я не должен был фотографироваться рядом с патрульным автомобилем. Обещаю, что подобное в нашей команде больше не повторится», – заявил Свитов.

