Департамент продовольствия и социального питания Казани приватизируют

Ожидается, что дополнительный доход от реализации имущества департамента достигнет 60 млн рублей.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Департамент продовольствия и социального питания приватизируют в течение 2018 года. Об этом стало известно на XXVII сессии Казанской городской Думы третьего созыва.

Депутаты проголосовали за изменения программы приватизации муниципальной собственности Казани на 2017 — 2019 год. Так, в перечень акционерных обществ, акции которого подлежат реализации, внесли 100 процентный пакет акции АО «Департамент продовольствия и социального питания Казани» с уставным капиталом более 514 млн рублей. Дополнительный доход от реализации имущества составит порядка 55 — 60 млн рублей, считают в Казгордуме.

Департамент продовольствия и социального питания появился в 2006 году в форме муниципального унитарного предприятия. Комитет земельных и имущественных отношений (КЗИО) Казани летом прошлого года реорганизовал МУП «Департамент продовольствия и социального питания» в акционерное общество. Генеральным директором компании является Гузель Ананьева.