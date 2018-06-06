Украина признала превосходство российской техники на Азовском море

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян рассказал, что украинские катера морально устарели и больше подходят для патрулирования.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Украинские катера уступают по своей мощи и возможностям морской охране Пограничной службы России, сообщил в эфире телеканала «UA: Перший» пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.



Сотрудник украинской пограничной службы не стал скрывать превосходство России на Азовском море, отметив, что катера Украины, которые больше предназначены для патрулирования, устарели морально и уступают по своей мощности российской технике. При этом он отметил, что Киев готов дать отпор в случае, если Москва предпримет «агрессивные и неадекватные действия».