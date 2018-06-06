В течение двух лет в Набережных Челнах построят шесть детских садов

Рекомендуем
(Набережные Челны, 6 июня, «Татар-информ). В Набережных Челнах откроют шесть новых детских садов, сообщили заместитель руководителя исполкома Автограда Рамиль Халимов и начальник Управления образования и по делам молодежи Винер Харисов.
В этом году в Автограде начнется строительство трех детсадов, в 2019-м появится еще три. Общее количество мест в них составит 1,5 тысячи. Во всех вновь создаваемых дошкольных учреждениях предусмотрено наличие ясельных групп. Новые детсады расположатся в 14, 35, 63-м комплексах Нового города, еще один построят в 14-м комплексе поселка ЗЯБ и два — в Замелекесье. Они будут представлять собой здания, рассчитанные на 240 и 340 мест.
Также в 2018 году отремонтируют девять дошкольных учреждений, работы в них уже начались.
«В этом году мы отремонтируем восемь детских садов по республиканской программе, и один — на средства муниципалитета. На время ремонта полностью учреждения закрываться не будут. Когда же работы начнутся в пищеблоках и прачечных, дошкольников временно распределят по соседним детсадам», — сказал Харисов.
Сейчас в Набережных Челнах работает 120 детских садов, которые посещают 33 тысячи дошкольников.
Следующая новость
На улице Мазита Гафури «Лада» 14-й модели протаранила груза-пассажирскую «Ладу Ларгус».
Акция «Сладкий Рамазан» пройдет в Казани 8 июня.
После просмотра картины татарстанская делегация ответила на вопросы зрителей.
Ремонт пострадавших зданий начнется только по завершении следственных действий.
Авария произошла сегодня днем недалеко от Самосыровского кладбища.
Сабантуи состоятся в 58 регионах России и 30 зарубежных странах.
На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
Олег Антонов скончался в понедельник, 4 июня, на 83-м году жизни.
В основном здании торгового центра, которое на затронул огонь, проходит встреча предпринимателей с властями.
Социолог Дмитрий Рогозин, вдохновитель форума «Профессия – полевой интервьюер», 10 июня устроит встречу, посвященную методам проведения интервью.
В Лядском саду сегодня можно научиться танцевать мазурку и полонез, почитать любимые книги Толстого, услышать стихи Пушкина.
Премьер-министр Татарстана открыл третью конференцию «Цифровая индустрия промышленной России» в Иннополисе.
На базе Университета Иннополис будут работать четыре лаборатории, которые займутся разработкой роботов.
ДТП произошло сегодня утром возле села Елгабаш в Муслюмовском районе республики.
В Минэкономики РТ подвели итоги развития муниципальных образований за январь-апрель 2018 года.
На заседании Казгордумы между мэром Казани и депутатом Алексеем Серовым развернулся спор из-за «Грязнушки» рядом с Ленинской дамбой.
Монумент поэту-антифашисту установлен в его именном сквере в 1984 году.
В новый состав совета директоров публичного акционерного общества вошли десять человек.
06 июняПредсказуемый провал или триумф в духе 2008-го: чего ждать от сборной России на домашнем чемпионате мира?
06 июняЛегкие деньги: как Фонд социального страхования находит мошенников, пытающихся «заработать» на государстве