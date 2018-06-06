В течение двух лет в Набережных Челнах построят шесть детских садов

Сегодня в Автограде работает 120 дошкольных учреждений, которые посещают 33 тысячи малышей.

(Набережные Челны, 6 июня, «Татар-информ). В Набережных Челнах откроют шесть новых детских садов, сообщили заместитель руководителя исполкома Автограда Рамиль Халимов и начальник Управления образования и по делам молодежи Винер Харисов.

В этом году в Автограде начнется строительство трех детсадов, в 2019-м появится еще три. Общее количество мест в них составит 1,5 тысячи. Во всех вновь создаваемых дошкольных учреждениях предусмотрено наличие ясельных групп. Новые детсады расположатся в 14, 35, 63-м комплексах Нового города, еще один построят в 14-м комплексе поселка ЗЯБ и два — в Замелекесье. Они будут представлять собой здания, рассчитанные на 240 и 340 мест.

Также в 2018 году отремонтируют девять дошкольных учреждений, работы в них уже начались.

«В этом году мы отремонтируем восемь детских садов по республиканской программе, и один — на средства муниципалитета. На время ремонта полностью учреждения закрываться не будут. Когда же работы начнутся в пищеблоках и прачечных, дошкольников временно распределят по соседним детсадам», — сказал Харисов.

Сейчас в Набережных Челнах работает 120 детских садов, которые посещают 33 тысячи дошкольников.