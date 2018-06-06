К 2021 году выручка «Казаньоргсинтеза» достигнет 100 млрд рублей

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Фото: Рамиль Гали
(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Выручка «Казаньоргсинтеза» к 2021 году вырастит до 100 млрд рублей. Планируется, что к этому времени на предприятии будут производить 650 тыс. тонн этилена и 1 млн тонн полиэтилена. Об этом на годовом собрании акционеров сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов.
«Химия и нефтехимия будут оставаться основными точками роста экономики республики. В отчетном году компания завершила разработку новой этапной развитии на период до 2021 года — это не менее 100 млрд рублей, 650 тыс. тонн собственного этилена и 1 млн тонн полиэтилена. У нас нет сомнений в его успешной реализации. Правительство РТ окажет необходимую поддержку и помощь», — заявил Минниханов.
Он отметил, что КОС — один из крупнейших нефтехимических предприятий России и ведущий отечественный производитель полиэтилена.
«В 2017 году „Казаньоргсинтез“ выполнил и перевыполнил плановые целевые показатели. Компания работала в условиях осложнившейся конъюнктуры рынка, что было связано с падением цен до 15 процентов. В результате кропотливой работы с поставщиками сырья достигнуты наилучшие за всю историю предприятия показатели по сырьевому обеспечению, рекордные показатели по производству продукции», — продолжил Минниханов.
Ранее гендиректор предприятия Фарид Минигулов сообщил, что по итогам 2017 года ПАО «Казаньоргсинтез» произвело рекордное количество полиэтиленов — 726 тыс. 513 тонн. Всего объем произведенной продукции компании превысил 1 млн тонн.
«За счет роста объема предприятию удалось в значительной мере нивелировать негативный эффект ценовых скачков», — заметил Президент РТ.
В целом во много благодаря развитию нефтехимической продукции растет доля несырьевого экспорта республики, добавил он. В частности, только за последние пять лет доля несырьевых товаров в экспорте РТ выросла с 52 до 54 процентов.
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