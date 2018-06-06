Вышел первый трейлер «Лего. Фильм 2» о постапокалипсисе и пришельцах

Режиссером картины выступил Майк Митчелл, известный по работе над анимационными лентами «Тролли», «Шрек навсегда», «Элвин и бурундуки 3».

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Кинокомпания Warner Bros. опубликовала на своем YouTube-канале первый трейлер картины «Лего. Фильм 2». Видео появилось 5 июня.

Режиссером картины выступил Майк Митчелл, известный по работе над анимационными лентами «Тролли», «Шрек навсегда», «Элвин и бурундуки 3». В послужном списке Митчелла присутствуют не менее известные художественные фильмы – «Высший пилотаж», «Мужчина по вызову» и другие.

В новом фильме жители лего-мира сталкиваются с угрозой из космоса. Противостоять пришельцам будет уже знакомый зрителю персонаж Эммет Блоковски. Над озвучкой ленты работали Крис Пратт, Уилл Арнетт, Ченнинг Татум и Элизабет Бэнкс.

Премьера запланирована на февраль 2019 года.



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