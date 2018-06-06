Россияне обвинили в повышении цен на бензин нефтяные компании и правительство

ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, который проводился среди 2 тыс. совершеннолетних россиян.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Россияне считают, что в росте цен на бензин следует обвинять, в первую очередь, нефтяные компании и правительство. Об этом говорят данные опроса ВЦИОМ, который проводился 27–28 мая среди 2 тыс. человек совершеннолетнего возраста. Результаты опроса приводит РБК.

По данным опроса, в повышении цен на топливо нефтяные компании обвиняют 46 процентов россиян, а 40 процентов видят в этом вину правительства. Еще 19 процентов респондентов обвинили владельцев автозаправок, 12 процентов опрошенных заявили о персональной вине главы государства, 10 процентов россиян обвиняют в этом санкции, и 9 процентов считают виновным российский парламент.

В том, что причины подорожания топлива — внутренние, уверены 66 процентов опрошенных, а 21 процент респондентов считают, что причины могут иметь внешнеполитический характер.