Россияне обвинили в повышении цен на бензин нефтяные компании и правительство

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Россияне считают, что в росте цен на бензин следует обвинять, в первую очередь, нефтяные компании и правительство. Об этом говорят данные опроса ВЦИОМ, который проводился 27–28 мая среди 2 тыс. человек совершеннолетнего возраста. Результаты опроса приводит РБК.
По данным опроса, в повышении цен на топливо нефтяные компании обвиняют 46 процентов россиян, а 40 процентов видят в этом вину правительства. Еще 19 процентов респондентов обвинили владельцев автозаправок, 12 процентов опрошенных заявили о персональной вине главы государства, 10 процентов россиян обвиняют в этом санкции, и 9 процентов считают виновным российский парламент.
В том, что причины подорожания топлива — внутренние, уверены 66 процентов опрошенных, а 21 процент респондентов считают, что причины могут иметь внешнеполитический характер.
Следующая новость
На улице Мазита Гафури «Лада» 14-й модели протаранила груза-пассажирскую «Ладу Ларгус».
Акция «Сладкий Рамазан» пройдет в Казани 8 июня.
После просмотра картины татарстанская делегация ответила на вопросы зрителей.
Ремонт пострадавших зданий начнется только по завершении следственных действий.
Авария произошла сегодня днем недалеко от Самосыровского кладбища.
Сабантуи состоятся в 58 регионах России и 30 зарубежных странах.
На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
Олег Антонов скончался в понедельник, 4 июня, на 83-м году жизни.
В основном здании торгового центра, которое на затронул огонь, проходит встреча предпринимателей с властями.
Социолог Дмитрий Рогозин, вдохновитель форума «Профессия – полевой интервьюер», 10 июня устроит встречу, посвященную методам проведения интервью.
В Лядском саду сегодня можно научиться танцевать мазурку и полонез, почитать любимые книги Толстого, услышать стихи Пушкина.
Премьер-министр Татарстана открыл третью конференцию «Цифровая индустрия промышленной России» в Иннополисе.
На базе Университета Иннополис будут работать четыре лаборатории, которые займутся разработкой роботов.
ДТП произошло сегодня утром возле села Елгабаш в Муслюмовском районе республики.
В Минэкономики РТ подвели итоги развития муниципальных образований за январь-апрель 2018 года.
На заседании Казгордумы между мэром Казани и депутатом Алексеем Серовым развернулся спор из-за «Грязнушки» рядом с Ленинской дамбой.
Монумент поэту-антифашисту установлен в его именном сквере в 1984 году.
В новый состав совета директоров публичного акционерного общества вошли десять человек.
06 июняПредсказуемый провал или триумф в духе 2008-го: чего ждать от сборной России на домашнем чемпионате мира?
06 июняЛегкие деньги: как Фонд социального страхования находит мошенников, пытающихся «заработать» на государстве