На обломках самолета, упавшего под Смоленском, обнаружили следы взрывчатки

Спустя восемь лет после авиакатастрофы эксперты нашли подтверждение версии о взрыве лайнера.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Елена Кривопатре). На обломках самолета Ту-154, потерпевшего крушение под Смоленском в апреле 2010 года, были обнаружены следы взрывчатки. Об этом сообщает портал «Санкт-Петербург.ру» со ссылкой на польское агентство PAP.

Взрывчатое вещество эксперты обнаружили на обломках лайнера и на теле одной из жертв трагедии. При этом отмечается, что на почве, в месте крушения, это вещество не найдено.

Версия о взрыве самолета уже звучала ранее — ее выдвинул министр обороны Польши Антони Мачеревич, но тогда ее не подтвердили эксперты.

В апреле 2010 года во время перелета из Варшавы в Смоленск лайнер Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку. В авиакатастрове погибли 96 человек. В списке погибших был и Президент Польши Лех Качиньский.