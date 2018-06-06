В водоем Бугульмы выпустили 400 особей белого амура и толстолобика

Экологическая акция по зарыблению водоема прошла в Бугульме впервые.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). В центральный водоем Бугульмы выпустили более 400 особей белого амура и толстолобика – это примерно сто килограммов рыбы, сообщается на сайте Бугульминского района РТ.



Экологическая акция подобного рода прошла в Бугульме впервые. Она состоялась благодаря поддержке местного предпринимателя.



Главный архитектор города Марсель Каюмов рассказал, что в Бугульме несколько лет ведутся работы по благоустройству набережной центрального водоема. Несмотря на все усилия вода продолжает «цвести» и склонна к заболачиванию. Поэтому было принято решение запустить рыбу в водоем.



Водные жители принимают непосредственное участие в очищении водоема: толстолобик уничтожает фитопланктон, а белый амур поедает растения.