В водоем Бугульмы выпустили 400 особей белого амура и толстолобика

Фото: bugulma-tatarstan.ru
(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). В центральный водоем Бугульмы выпустили более 400 особей белого амура и толстолобика – это примерно сто килограммов рыбы, сообщается на сайте Бугульминского района РТ.
Экологическая акция подобного рода прошла в Бугульме впервые. Она состоялась благодаря поддержке местного предпринимателя.
Главный архитектор города Марсель Каюмов рассказал, что в Бугульме несколько лет ведутся работы по благоустройству набережной центрального водоема. Несмотря на все усилия вода продолжает «цвести» и склонна к заболачиванию. Поэтому было принято решение запустить рыбу в водоем.
Водные жители принимают непосредственное участие в очищении водоема: толстолобик уничтожает фитопланктон, а белый амур поедает растения.
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