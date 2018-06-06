Умерла автор челнинского памятника Мусы Джалилю Лидия Зимина

Монумент поэту-антифашисту установлен в его именном сквере в 1984 году.

(Набережные Челны, 6 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). На 86-м году ушла из жизни скульптор, член Союза художников Лидия Зимина.

Более 40 лет своего творчества Зимина посвятила городу Набережные Челны и Татарстану, сыграла значительную роль в развитии скульптуры региона.

Лидия Зимина родилась в 1933 году в городе Златоуст Челябинской области. Училась в Днепропетровском художественном училище, Харьковском художественном институте.

С 1974 года жила в Набережных Челнах. В этом же году в поселке Сарманово создала свою первую монументальную работу «Солдаты», посвященную воинам-освободителям. Основные ее скульптуры связаны с именами летчика-космонавта Алексея Леонова, Зои Космодемьянской, Мусы Джалиля. Все ее работы установлены в общественных местах Челнов. Монумент поэту-антифашисту украсил названный в честь него сквер в 1984 году.

В последние годы Лидия Зимина жила в Ростове-на- Дону.