На ЦИПР-2018 открылась выставка с татарстанскими ИТ-разработками

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Фото: Екатерина Фадеева
(Иннополис, 6 июня, «Татар-информ», Екатерина Фадеева, Лилия Чанышева). Республика Татарстан представила на выставке ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) инновационные разработки.
Компания «Умная камера» презентовала на выставке свой проект для общественного транспорта – информационные мониторы. На экранах может находится как развлекательный контент, так и полезная информация для пассажиров. «Умные» камеры уже работают в Казани на 38 пригородных электричках, а до конца года проект планируют запустить в 1,5 тыс. городских автобусов, рассказал замдиректора ООО «Умная камера» Сергей Гунько.
«Таттелеком» показал делегатам ЦИПР-2018 интегратор «Интернета вещей» в РТ. Технология LoRaWan позволяет пользователям получать и анализировать данные с приборов учета в собственном личном кабинете. Сфера применения разработки включает жилищно-коммунальные услуги, сельское хозяйство, промышленность и «умные» парковки. Тестирование системы уже запущено в Казани и Альметьевске. Кроме того, компания планирует заключить соглашение с нефтяными компаниями.
КАИ представил на выставке инновационные технологии, которые есть в университете. Например, технологии по трехмерному моделированию и инженерному анализу. Осенью в учебном здании вуза совместно с центром Ansys планируется открыть новый научно-образовательный для комплексных исследований. На конференции вуз планирует привлечь новых партнеров и студентов.
ICL представила на выставке два стенда — кадровую систему госслужащих и платформу построения ситуационных центров.
«У нас здесь представлено два стенда, один из них по кадровым решениям — это единая информационная кадровая система государственных гражданских служащих Татарстана. Система внедрена и работает в республике, позволяет оптимизировать кадровые процессы гражданских служащих, позволяет создать кадровый резерв», — рассказал представитель компании.
По его словам, это технологическое решение может быть распространено на другие регионы. На втором стенде компания презентовала платформу построения ситуационных центров. «Отличие от других таких программ состоит в том, что это платформа, к которой можно подключить не только системы охраны, но и виртуальные инциденты», — отметил руководитель направления бизнес-решений компании «ICL Системные технологии» Федор Селезнев.
Также Республику Татарстан на выставке представил Казанский электротехнический завод. Предприятие презентовало несколько проектов в области медицины и безопасности.
«Здесь представлен тренажер реабилитации для коленного и тазобедренного сустава, который разработал наш завод. Также представлен блок управления холодильником, разработанный в сотрудничестве с Pozis и металлодетекторы с акустическим блоком, который записывает информацию в случае внештатной ситуации. Если что-то громкое произойдёт, то он запишет то, что было до и после», — рассказал коммерческий директор завода Сергей Рыжов.
Казанская компания «Эникс» представила на выставке беспилотные летательные аппараты «Элерон-7», «Т16Э» и воздушную мишень «Е95». Техника может быть использована в МЧС, Росгвардии, полиции.
«Цель презентации техники на выставке — показать, что в Республике Татарстан у нас есть такое предприятие, которое выходит на мировой рынок», — отметила специалист отдела маркетинга Мария Абросимова. С какими странами будет сотрудничать предприятие, собеседница агентства не уточнила.
На выставке также присутствовала компания «ТатИТнефть», которая представила собственную разработку – платформу для контроля промышленной безопасности и охраны труда.
Также экспонентами выставки выступили город Иннополис и казанский ИТ-парк.
Ежегодная конференция «Цифровая индустрия промышленной России» проходит в 6 по 8 июня в городе Иннополис. Она объединяет руководителей федеральных, региональных ведомств, представителей бизнеса, стартапы и представителей научного общества.
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