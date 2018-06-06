30-летний мужчина получил более 30 административных штрафов на сумму более 400 тысяч рублей за любовь поесть «на халяву».

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). В Казани арестовали гурмана-рецидивиста, который регулярно сбегал из кафе и не платил по счетам, сообщила ИА «Татар-информ» главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП по РТ Лилия Халимова.

30-летний любитель еды «на халяву» неоднократно сбегал из ресторанов и кафе, не расплатившись по счету. Каждый такой «поход» для мужчины заканчивался привлечением к административной ответственности по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

За это время у гурмана-рецидивиста набралось более 30 штрафов на общую сумму свыше 400 тысяч рублей.

Приставы установили место жительства должника и доставили его в отделение полиции. Мировой суд Приволжского района Казани отправил нарушителя за решетку на 15 суток.

