Расходы на проведение ЧМ-2018 в Казани увеличили на 290 млн рублей

Расходная часть бюджета города увеличилась более чем на 1,2 млрд рублей за счет субсидий из бюджета РТ.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Расходы на подготовку к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года в Казани увеличили на 290,5 млн рублей. Об этом стало известно на XXVII сессии Казанской городской Думы третьего созыва.

Увеличить расходы на подготовку к ЧМ-2018 в Казани удалось за счет средств, поступивших из бюджета республики и городской бюджет. Субсидии превысили сумму в 1,2 млрд рублей.

Кроме того, увеличились расходы на приобретение автобусов, работающих на природном газе (+290 млн рублей), организацию отдыха и оздоровление детей (+225,6 млн рублей), реконструкцию биологических очистных сооружений (+104,5 млн рублей), проведение общегородских мероприятий (+60,4 млн рублей) и др.