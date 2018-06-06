В Татарстане около 16 тыс. выпускников сдают обязательный ЕГЭ по русскому языку

Для сдачи тестирования в республике организовано 84 пункта проведения экзамена.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня по всей России проводится второй обязательный государственный экзамен – по русскому языку. В Татарстане на ЕГЭ по этому предмету заявилось 15 тыс. 917 человек.

В республике открыто 84 пункта проведения экзамена (ППЭ), в том числе шесть пунктов на дому. Продолжительность ЕГЭ по русскому языку составляет 3,5 часа. Для получения аттестата выпускникам необходимо набрать минимум 24 балла, для поступления в вуз – 36 баллов.

В этом году в экзаменационную работу включено задание базового уровня на знание лексических норм современного русского литературного языка. Результаты ЕГЭ по русскому языку будут известны не позднее 20 июня.

Один из пунктов проведения экзамена открылся сегодня на базе лицея № 116 в Казани. Сдавать русский язык сюда пришли 264 выпускника. ППЭ также посетил глава Минобрнауки РТ Рафис Бурганов, который пожелал школьникам успешной сдачи экзамена.

«Нужно, чтобы все успешно сдали экзамен, потому что-то кому-то предстоит поступать в вуз, другие пойдут в средние профессиональные образовательные учреждения. Каждый должен сегодня в полной мере раскрыть свой потенциал, правильно использовать все свои знания и получить ту оценку, которую достоин», – отметил в беседе с журналистами министр образования и науки РТ.

В этом году на всех экзаменах применяется технология печати контрольных измерительных материалов в аудиториях и перевод бланков ответов участников в электронный вид.

«Подготовку к ЕГЭ мы ведем практически круглый год, постоянно тестируем ребят, взрослых, пункты проведения экзамена, но, несмотря на это, бывают заминки. Например, на предыдущих экзаменах в ряде пунктов произошли заминки с распечаткой программного продукта. Сами понимаете, дискета с одной стороны, ключ – с другой, они должны распознать друг друга в компьютере, потом начинается распечатка. Но у нас есть нормативное время для устранения неполадок, за которое ни на одном пункте мы не заходили», – рассказал Бурганов.

«Надеюсь, что экзамен пройдет в штатном режиме», – добавил он.

В прошлом году средний балл за ЕГЭ по русскому языку в Татарстане составил 72,53, по России – 69,06. В республике 51 выпускник сдал этот экзамен на 100 баллов.