В 2017 году «Казаньоргсинтез» направил 7,8 млрд рублей на модернизацию

В конце этого года на предприятии планируют запустить три новых печи пиролиза.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). В 2017 году ПАО «Казаньоргсинтез» направило 7,8 млрд рублей на модернизацию. Об этом на годовом собрании акционеров сообщил гендиректор предприятия Фарид Минигулов.

Так, на этиленовом заводе возводят четыре новых печи пиролиза. Из них три планируют запустить в конце этого года.

На предприятии ввели в эксплуатации вторую очередь базисного склада углеводородного сырья для хранения пропан-бутановой фракции, а также построили систему охлаждения реакторов полимеризации.