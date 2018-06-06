Казань, Альметьевск и Нижнекамск возглавили рейтинг РТ по социально-экономическому развитию

В Минэкономики РТ подвели итоги развития муниципальных образований за январь-апрель 2018 года.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Казань, Альметьевск и Нижнекамск по-прежнему остаются лидерами Татарстана по социально-экономическому развитию. Об этом говорят итоги развития муниципальных образований за январь-апрель 2018 года, которые подвели в Минэкономики РТ, сообщает пресс-служба ведомства.

Свое положение в рейтинге сразу на 15 позиций улучшил Тюлячинский район РТ. Показательный результат и у Алексеевского района, который поднялся на 6 позиций. Такие изменения объясняются снижением уровня зарегистрированной безработицы, увеличением общей площади жилых домов, которые были введены в эксплуатацию, и объемом отгруженной продукции, говорится в сообщении.