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Татар-информ

6 июня 2018, 11:45

Общество

Ведущий научный сотрудник КФУ стал Почетным гражданином Казани

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Фото: kpfu.ru

Создатель космический техники Урал Закиров известен тем, что читал лекции Юрию Гагарину.

 (Казань, 6 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Ведущий научный сотрудник КФУ Урал Закиров получил звание Почетного гражданина Казани. Такое решение единогласно поддержали депутаты на XXVII сессии Казанской городской Думы третьего созыва. 

Отмечается, что ученый получил новое звание за активную общественную деятельность и весомый вклад в развитие фундаментальной науки и отечественной космонавтики.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что Урал Закиров читал лекции первой группе космонавтов, среди которых был и Юрий Гарарин.

Урал Закиров — почетный член Академии космонавтики им. К. Э. Циолковского, доктор физико-математических наук, заслуженный создатель космической техники, заслуженный испытатель космической техники.

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