Глава «Казаньоргсинтез»: Все выбросы предприятия строго ограничены

Фарид Минигулов заявил, что завод не превышает двух третей лимитов выбросов.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). Все выбросы с «Казаньоргсинтез» строго ограничены, постоянно проверяются и контролируются. Об этом на пресс-конференции сообщил гендиректор предприятия Фарид Минигулов. Он отметил, что завод не превышает двух третей лимитов выбросов.



«Мы ушли от хлорирования воды, построили установку для чистки гипохлоритом (гипохлоритом натрия – прим. ТИ), это для обеззараживания воды. У нас действует программа для переоборудования факельных систем. Это снижение потребления электроэнергии, с другой стороны более полное сжигание газов», — сказал глава компании.



Ранее на годовом собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» стало известно, что предприятие в 2017 году потратило 440 млн рублей на защиту окружающей среды.