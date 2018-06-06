Программа «Предпринимательство на селе» запустит в Тукаевском районе экологичное производство

Благодаря новому производству в деревне Суровка появятся пять рабочих мест.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Житель деревни Суровка Тукаевского района планирует запустить новое производство при помощи совместного льготного продукта Министерства экономики РТ и Гарантийного фонда под названием «Предпринимательство на селе». Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

«ПКФ Лидер» уже обладает опытом производства экологически чистого и экономичного теплоизоляционного материала «Эковата». В настоящее время компания намерена запустить новую производственную линию для изготовления из целлюлозного волокна добавки для дорожных хозяйств.

Благодаря новому производству в деревне Суровка появятся пять рабочих мест с окладом в 25 тыс. рублей, говорится в сообщении.

Программа «Предпринимательство на селе» позволяет предпринимателям сельской местности получать поручительства Гарантийного фонда на особых условиях. Максимальный размер поручительств — до 70 процентов.