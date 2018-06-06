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(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). В РТ диспетчеры центра управления в кризисных ситуациях во время ЧМ заговорят на нескольких языках, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Учиться иностранным языкам для работы с гостями ЧМ-2018 по футболу сотрудники ГУ МЧС России по РТ начали в Центре управления в кризисных ситуациях РТ. Обучает спасателей английскому языку преподаватель из КФУ. Он уже провел первый ознакомительный урок по приему звонков на английском языке от иностранных граждан.
По опыту Кубка конфедераций, прошедшего минувшим летом в Казани, сообщений от иностранцев будет поступать много. Поэтому диспетчеров обучали поэтапно отвечать на вызовы от иностранцев. Учитель с учениками разобрали основные азы общения и названия на английском языке нескольких происшествий, таких как пожар, ДТП или несчастный случай на воде.
До старта мондиаля сотрудникам оперативно-дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях предстоит обучение немецкому, французскому и испанскому языкам.
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