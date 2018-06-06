Дорожникам осталось установить 27 новых знаков на участке.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). В Казани завершен ремонт Ленинской дамбы. Работы проведены по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги», сообщает Миндортранс РТ.

На проезжей части уложен новый верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона с полимерно-битумным вяжущим. Также проведены демонтаж и монтаж тротуарного бортового камня, устройство асфальтобетонного покрытия на тротуарах.

Кроме того, смонтированы новые перильные и металлические барьерные ограждения, нанесена горизонтальная разметка из термопластика. До 9 июня будут установлены 27 новых дорожных знаков.

Протяженность Ленинской дамбы от улицы Чистопольская до площади Тысячелетия – 1630 м. Интенсивность движения составляет 2 тыс. – 2,5 тыс. автомобилей в час.