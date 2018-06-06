Заведующая детским стационаром 18-й горбольницы стала депутатом Казгордумы

Татьяне Мороз передали депутатский мандат, освободившийся после ухода Айрата Гарипова.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Заведующая детским стационаром 18-й городской больницы стала депутатом Казгордумы. Об этом стало известно на XXVII сессии Казанской городской Думы третьего созыва.

«Вакантный депутатский мандат, освободившийся после сложения полномочий Айратом Гариповым, передан Татьяне Мороз, заведующей детским станционаром городской больницы №18», — сказал мэр Казани Ильсур Метшин.

Мороз вручили удостоверение-значок депутата Казанской городской Думы.

Айрат Гарипов в марте назначен вместителен министра здравоохранения РТ. Эта должность не совместима с депутатской деятельностью, и он досрочно сложил с себя полномочия депутата Казгордумы.