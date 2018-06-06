В 2017 году «Казаньоргсинтез» потратил на защиту окружающей среды более 440 млн рублей

Предприятие увеличило затраты на экологию по сравнению с 2016 годом на 7,2 процента.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). В 2017 году ПАО «Казаньоргсинтез» потратило на защиту окружающей среды более 440 млн рублей. Об этом на годовом собрании акционеров сообщил гендиректор предприятия Фарид Минигулов

Это выше показателя 2016 года на 7,2 процента, отметил Минигулов.

Он заявил, что в прошлом году выброс опасных веществ с предприятия строго контролировался и не превышал нормы.

Кроме того, компания увеличила расходы охрану труда на 24,8 процента и направила на эти цели более 549 млн рублей.

Минигулов добавил, что на мероприятия по обеспечению промышленной безопасности предприятие потратило более 2 млрд рублей — на 41 процент больше, чем в 2016 году.