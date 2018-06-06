ДТП произошло в понедельник, 4 июня, на 42-м км Каширского шоссе.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). 23-летняя автоледи из Татарстана сбила на тротуаре в Домодедово трех подростков, сообщает «Российская газета».

Серьезное ДТП произошло в понедельник, 4 июня, на 42-м км Каширского шоссе.

По предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля «FAW» при повороте не уступил дорогу легковушке «Пежо», за рулем которой находилась 23-летняя жительница Татарстана. От удара французский автомобиль откинуло на тротуар, где стояли трое подросток.

На кадрах видеозаписи видно, как автомобиль сбивает троих ребят. Все пострадавшие получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в городские больницы.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело. Виновнику страшной аварии может грозить до двух лет лишения свободы.