КФУ снова попал в топ-20 рейтинга «100 лучших вузов России»

В этом году Казанский университет опустился на одну позицию по сравнению с прошлым.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Казанский (Приволжский) федеральный университет снова попал в топ-20 рейтинга «100 лучших вузов России», который ежегодно составляется рейтинговым агентством RAEX, сообщается на сайте «Эксперт РА».

В этом году Казанский университет оказался на 16 месте, уступив своему прошлогоднему показателю ровно на одну позицию. А вот тройка лидеров рейтинга — МГУ им. М. В. Ломоносова, Московский физико-технический институт и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» остается неизменной четвертый год подряд.

При подготовке рейтинга использовались статистические показатели, а также результаты опросов, в которых приняли участие 30 тыс. респондентов. Опрашивались представители академических и научных кругов, студенты и выпускники, а также работодатели. Комплексный рейтинг вузов России RAEX публикуется ежегодно с 2012 года.