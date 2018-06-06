Шамиль Тарпищев стал Почетным гражданином Казани

Президент Федерации тенниса России получил новое звание за весомый вклад в реализацию социально-значимых проектов в столице РТ.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Президент Федерации тенниса России, тренер и теннисист Шамиль Тарпищев получил звание Почетного гражданина Казани. Об этом стало известно на XXVII сессии Казанской городской Думы третьего созыва. Отмечается, что новое звание Тарпищев получил за «весомый вклад в развитие физической культуры и спорта и реализацию социально-значимых проектов в Казани».

Именем Шамиля Тарпищева в Казани названа Академия тенниса, в которой с 2010 года ежегодно проходит международный юношеский теннисный турнир «Кубок Ельцина». Он является отправной точкой в большой спорт для молодых теннисистов.