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Собственник сгоревшего в Казани ТЦ «Порт» пообещал восстановить здание за два месяца

Татар-информ

6 июня 2018, 10:27

Общество

Шамиль Тарпищев стал Почетным гражданином Казани

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Фото: кадр из видео

Президент Федерации тенниса России получил новое звание за весомый вклад в реализацию социально-значимых проектов в столице РТ.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Президент Федерации тенниса России, тренер и теннисист Шамиль Тарпищев получил звание Почетного гражданина Казани. Об этом стало известно на XXVII сессии Казанской городской Думы третьего созыва. Отмечается, что новое звание Тарпищев получил за «весомый вклад в развитие физической культуры и спорта и реализацию социально-значимых проектов в Казани».
  Именем Шамиля Тарпищева в Казани названа Академия тенниса, в которой с 2010 года ежегодно проходит международный юношеский теннисный турнир «Кубок Ельцина». Он является отправной точкой в большой спорт для молодых теннисистов.

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