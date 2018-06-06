В Нижнекамске сняли видео со стихотворением Пушкина на китайском и турецком

Прочтением на разных языках одного из самых известных произведений великого поэта отметили Пушкинский день.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). В Нижнекамске ко Дню рождения Александра Пушкина сняли видео, на котором звучит хит поэта «Я вас любил» на русском, татарском, английском, китайском и турецком языках, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.

Произведение читают педагоги Центра молодежного инновационного творчества Сraft It. Стихотворение было написано в 1829 году, по мнению исследователей, как отклик на реальные события в жизни поэта.



Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день. В Казани пройдет ряд событий, посвященных этому мероприятию. Так, в сквере Аксенова состоится семейный фестиваль «Рядом с Пушкиным». Подробности в газете «События».

Ранее нижнекамские школьники прочли произведения Тукая по-татарски и по-русски.