«Казаньоргсинтез» увеличил экспорт продукции на 16,8 процента

Рост экспорт обеспечил предприятию свыше 15 млрд рублей выручки.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). По итогам 2017 года ПАО «Казаньоргсинтез» увеличило экспорт продукции на 16,8 процента, что обеспечило предприятию свыше 15 млрд рублей выручки. Об этом на годовом собрании акционеров сообщил гендиректор предприятия Фарид Минигулов.

В прошлом году «Казаньоргсинтез» возобновил сотрудничество с Грузией, а также начал поставлять продукцию в Хорватию и Армению.

Себестоимость продаж предприятия в 2017 году составила 52,4 млрд рублей.