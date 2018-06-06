Момент страшной аварии возле Кощаково попал на видео

В результате столкновения двух легковушек и фуры, 22-летнего водителя «Лады» зажало в разбитом автомобиле.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). В распоряжении ИА «Татар-информ» появилась видеозапись, на которой запечатлен момент столкновения «Лады» 14-й модели с грузовиком «Вольво» возле Кощаково под Казанью.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что серьезная авария произошла вчера вечером на 16-м километре трассы Казань – Шемордан. Участниками ДТП стали «Шевроле», «Лада» 14-й модели и грузовик «Вольво».

Основной удар пришелся на отечественную легковушку. В результате аварии 22-летнего водителя «Лады» зажало в искореженном авто. Спасатели с помощью специального инструмента помогли молодому водителю выбраться из машины и передали его в руки медикам скорой помощи.

Пострадавшего доставили в травмоцентр в Казань.