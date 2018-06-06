Главное
Собственник сгоревшего в Казани ТЦ «Порт» пообещал восстановить здание за два месяца

Татар-информ

6 июня 2018, 10:11

Экономика и финансы

На украинском «Антонове» считают планы России по выпуску Ан-124 недостижимыми

Рекомендуем

Пока на предприятии не идет и речи о возобновлении сотрудничества с российской стороной для совместного производства.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). На украинском предприятии «Антонов» считают, что намерения России по возобновлению производства тяжелых дальних транспортных самолетов Ан-124 «Руслан» под новым брендом без украинского участия нереальны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Обозреватель». 

Только разработчик самолета имеет все необходимые технические знания об устройстве самолетов «Руслан», заявили в пресс-службе компании. Из этого следует, что изготовление самолетов семейства Ан-124 под маркой «Антонов» без участия украинского предприятия-разработчика невозможно. 

Кроме того, на сегодняшний день не идет и речи о возобновлении сотрудничества с российской стороной для совместного производства этих самолетов, подчеркнули на предприятии. 

О намерении России модернизировать самолет Ан-124 «Руслан» и возобновить его производство под другим брендом сообщил ранее член комиссии при Президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник.

Следующая новость

Казань, Альметьевск и Нижнекамск возглавили рейтинг РТ по социально-экономическому развитию
Новости дня
15:45
Фото аварии с пострадавшими в историческом центре Казани

На улице Мазита Гафури «Лада» 14-й модели протаранила груза-пассажирскую «Ладу Ларгус».

15:41
«Сладкий Рамазан»: казанцам будут раздавать финики

Акция «Сладкий Рамазан» пройдет в Казани 8 июня.

15:30
Премьерой фильма «Байгал» открылись Дни кино Татарстана в Беларуси

После просмотра картины татарстанская делегация ответила на вопросы зрителей.

15:23
Собственник сгоревшего в Казани ТЦ «Порт» пообещал восстановить здание за два месяца

Ремонт пострадавших зданий начнется только по завершении следственных действий.

15:19
«Лада Ларгус» превратилась в груду металла после столкновения с «Фордом» в Казани

Авария произошла сегодня днем недалеко от Самосыровского кладбища.

15:16
В этом году Сабантуй отпразднуют 355 раз

Сабантуи состоятся в 58 регионах России и 30 зарубежных странах.

15:15
В ИА «Татар-информ» расскажут о проектном офисе инициативы «Кадры будущего для регионов»

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

15:04
С Байконура стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-09»
15:03
Президент РТ выразил соболезнования в связи со смертью экс-прокурора ТАССР Олега Антонова

Олег Антонов скончался в понедельник, 4 июня, на 83-м году жизни.

15:01
Дознаватели не исключают версию поджога здания ТЦ «Порт» в Казани

В основном здании торгового центра, которое на затронул огонь, проходит встреча предпринимателей с властями.

14:52
В рамках параллельной программы Летний книжный фестиваль представит встречи и кинопоказы

Социолог Дмитрий Рогозин, вдохновитель форума «Профессия – полевой интервьюер», 10 июня устроит встречу, посвященную методам проведения интервью.

14:47
Бал времен Льва Толстого и реконструкция Ясной Поляны: в Казани открылся Книга-фест

В Лядском саду сегодня можно научиться танцевать мазурку и полонез, почитать любимые книги Толстого, услышать стихи Пушкина.

14:42
В России закрыли въезд «особо русофобски» настроенным эстонцам
14:33
Песошин: «С каждым годом конференция ЦИПР становится более мощной интеллектуальной площадкой»

Премьер-министр Татарстана открыл третью конференцию «Цифровая индустрия промышленной России» в Иннополисе.

14:28
В Иннополисе открылся центр компетенций в области робототехники

На базе Университета Иннополис будут работать четыре лаборатории, которые займутся разработкой роботов.

14:25
«Татар-информ» получил благодарность за организацию «Тотального диктанта»
14:20
Доходность пенсионных накоплений НПФ ВТБ в I квартале 2018-го составила 9,31 процента годовых
14:18
В Женеве 17 июня пройдет Сабантуй
14:17
«Лада» лишилась переда после столкновения с бензовозом в Татарстане

ДТП произошло сегодня утром возле села Елгабаш в Муслюмовском районе республики.

14:14
Гройсман предложил уволить министра финансов Украины
14:06
Казань, Альметьевск и Нижнекамск возглавили рейтинг РТ по социально-экономическому развитию

В Минэкономики РТ подвели итоги развития муниципальных образований за январь-апрель 2018 года.

14:03
Метшин рекомендовал депутатам не поднимать рейтинг на вопросе генплана

На заседании Казгордумы между мэром Казани и депутатом Алексеем Серовым развернулся спор из-за «Грязнушки» рядом с Ленинской дамбой.

13:55
Умерла автор челнинского памятника Мусы Джалилю Лидия Зимина

Монумент поэту-антифашисту установлен в его именном сквере в 1984 году.

13:47
Министр экономики Татарстана стал членом совета директоров «Казаньоргсинтеза»

В новый состав совета директоров публичного акционерного общества вошли десять человек.

13:44
Программа «Предпринимательство на селе» запустит в Тукаевском районе экологичное производство
События

06 июняПредсказуемый провал или триумф в духе 2008-го: чего ждать от сборной России на домашнем чемпионате мира?

06 июняКомпания «Этажи»: выгодная продажа квартиры по программе «Все включено»

06 июняЛегкие деньги: как Фонд социального страхования находит мошенников, пытающихся «заработать» на государстве

06 июняРимзиль Валиев указал на семь заблуждений в сюжете Первого канала о родных языках

06 июняБолее 2 млрд тонн бытовых отходов в год и 205 млрд долларов на их утилизацию: «Вокруг света» рассказал об одной из главных экологических проблем в мире

05 июняДиректор Казанского филиала Университета юстиции: У нас грандиозные планы — мы намерены принять 500 абитуриентов

05 июняЧемпион и обладатель Кубка Словении: что за игрока подписал казанский «Рубин»?