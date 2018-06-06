На украинском «Антонове» считают планы России по выпуску Ан-124 недостижимыми

Пока на предприятии не идет и речи о возобновлении сотрудничества с российской стороной для совместного производства.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). На украинском предприятии «Антонов» считают, что намерения России по возобновлению производства тяжелых дальних транспортных самолетов Ан-124 «Руслан» под новым брендом без украинского участия нереальны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Обозреватель».

Только разработчик самолета имеет все необходимые технические знания об устройстве самолетов «Руслан», заявили в пресс-службе компании. Из этого следует, что изготовление самолетов семейства Ан-124 под маркой «Антонов» без участия украинского предприятия-разработчика невозможно.

Кроме того, на сегодняшний день не идет и речи о возобновлении сотрудничества с российской стороной для совместного производства этих самолетов, подчеркнули на предприятии.

О намерении России модернизировать самолет Ан-124 «Руслан» и возобновить его производство под другим брендом сообщил ранее член комиссии при Президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник.