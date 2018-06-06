Видео столкновения двух трамваев в Казани, в котором пострадали 4 человека

Авария произошла накануне на улице Копылова.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). В распоряжении ИА «Татар-информ» появилось видеозапись столкновения двух трамваеву в Казани.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции, авария произошла во вторник, 5 июня, в 12:20 на улице Копылова.

По предварительным данным, 34-летняя вагоновожатая не выбрала безопасную дистанцию и «догнала» едущий впереди нее трамвай.

В результате аварии пострадали четыре пассажира обоих трамваев. 52-летний мужчина получил частичное повреждение шейного отдела позвоночника. 72-летняя женщина сильно ушибла затылок. 64-летняя пассажирка трамвая отделалась ушибом губы и лба, а также кровоподтеками губы, а у 77-летнего мужчины диагностировали частичное повреждение связочно-мышечного аппарата.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Минздрава РТ, все четверо пострадавших были госпитализированы в больницу.

