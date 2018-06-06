Стали известны победители программы короткометражек на «Кинотавре»

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(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Молодой режиссер Игорь Поплаухин с короткометражной лентой «Календарь» стал победителем программы «Кинотавр. Короткий метр», передает ТАСС.
Торжественная церемония закрытия состоялась в ночь на 6 июня. 25-минутная короткометражка Поплаухина рассказывает о женщине, которая предпочитает странные путешествия. Главные роли в фильме сыграли Ирина Саликова, Гала Самойлова, Кирилл Кукушкин. Игорь Поплаухин заявил о намерении снять полнометражную ленту. По словам режиссера, она будет «ничуть не хуже».
Игорь Поплаухин – молодой режиссер и сценарист. В 2008 году он окончил Московский государственный университет. Помимо «Календаря» он является режиссером и сценаристом двух фильмов – «22» (2016) и «Асфальт» (2014). Ранее «Календарь» Поплаухина получил награду на Каннском кинофестивале.
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