Стали известны победители программы короткометражек на «Кинотавре»

Главный приз программы взяла 25-минутная короткометражка молодого режиссера Игоря Поплаухина.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Молодой режиссер Игорь Поплаухин с короткометражной лентой «Календарь» стал победителем программы «Кинотавр. Короткий метр», передает ТАСС.

Торжественная церемония закрытия состоялась в ночь на 6 июня. 25-минутная короткометражка Поплаухина рассказывает о женщине, которая предпочитает странные путешествия. Главные роли в фильме сыграли Ирина Саликова, Гала Самойлова, Кирилл Кукушкин. Игорь Поплаухин заявил о намерении снять полнометражную ленту. По словам режиссера, она будет «ничуть не хуже».



Игорь Поплаухин – молодой режиссер и сценарист. В 2008 году он окончил Московский государственный университет. Помимо «Календаря» он является режиссером и сценаристом двух фильмов – «22» (2016) и «Асфальт» (2014). Ранее «Календарь» Поплаухина получил награду на Каннском кинофестивале.



Дипломов на «Кинотавре» также удостоились Тамара Дондурей («Новая Москва»), Анна Кузнецова (Шесть два восемь), Дмитрий Корсаков («Рыбный день»).

Награду Гильдии киноведов и кинокритиков получил фильм «Прощай, любимый» авторов Александра Цыпкина, Ксении Раппопорт и Павла Капиноса. Лента получила приз «За оригинальное решение традиционной темы расставания в духе новейшего времени».

Ранее сообщалось, что «Кинотавр-2018» в Сочи стартовал с премьеры фильма «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова.