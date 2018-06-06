В прошлом году «Казаньоргсинтез» произвел рекордное количество полиэтилена

В 2017 году объем произведенной продукции предприятия превысил 1 млн тонн, в том числе более 700 тыс. тонн полиэтиленов.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). По итогам 2017 года ПАО «Казаньоргсинтез» произвело рекордное количество полиэтиленов — 726 тыс. 513 тонн. Всего объем произведенной продукции компании превысил 1 млн тонн. Об этом на годовом собрании акционеров сообщил гендиректор предприятия Фарид Минигулов.

Он добавил, что показатель использования производственных мощностей увеличился с 92 процентов в 2016 до 94 процентов в 2017 году. Минигулов отметил снижение поставок этилена. Это не позволило максимально использовать имеющиеся мощности предприятия по производству полиэтиленов.