В Сети опубликован трейлер «Хроники хищных городов»

Над сценарием будущего фильма работал Питер Джексон, известный по картинам «Властелин колец» и «Хоббит: Нежданное путешествие».

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). На YouTube-канале Universal Pictures появился новый трейлер фантастического триллера «Хроники хищных городов».

Фильм снят по одноименному роману Филипа Рива. Над сценарием работал Питер Джексон, известный по картинам «Властелин колец» и «Хоббит: Нежданное путешествие». В роли режиссера выступил Кристиан Риверс («Несколько минут после полуночи» 2016 года).

В основе «Хроник хищных городов» постапокалиптическая история про Землю. По сюжету большие мегаполисы, которые передвигаются по поверхности земли, поглощают более мелкие города для ресурсов. Главные роли в картине сыграли Роберт Шиэн, Гира Хилмар, Стивен Лэнг, Роберт Шиэн.

Премьера картины состоится 13 декабря.



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