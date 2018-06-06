Выручка «Казаньоргсинтеза» от реализации продукции упала на 4,5 процента

Генеральный директор предприятия видит причину снижения в конъюнктуре цен на рынке полиэтиленов.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). Выручка от реализации продукции ПАО «Казаньоргсинтез» в 2017 году снизилась на 4,5 процента по сравнению с предыдущим и составила 72 млрд рублей. Чистая прибыль составила 15,2 млрд рублей — снижение по сравнению с 2016 годом составило 16,1 процента. Об этом на годовом собрании акционеров сообщил гендиректор предприятия Фарид Минигулов.



По его словам, на снижение выручки повлияла конъюнктура цен на рынке полиэтиленов, однако этот фактор частично компенсировали увеличением объемов производства в натуральном выражении.



Предприятие направило во все уровни бюджета 8,6 млрд рублей в виде налогов, из них 5,46 млрд рублей — в консолидированный бюджет республики.

