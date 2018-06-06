В Пестречинском районе республики не поделили дорогу челнинский «Мерседес» и «Шевроле» из Удмуртии.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Автоледи получила открытый перелом голени в ДТП на трассе М7 в Татарстане, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о столкновении двух автомобилей на 876-м км трассы М7 в Пестречинском районе пришло накануне днем на единый номер вызова экстренных служб 112.

К месту аварии прибыли сотрудники первого отделения ОП ППС-Шали. На месте аварии пожарные обнаружили, что от столкновения внедорожник «Мерседес» перевернулся на крышу. Женщина-водитель немецкого автомобиля не пострадала. Пожарные отключили аккумулятор у разбитого автомобиля, что исключило возможность последующего возгорания.

Меньше повезло 28-летней женщине, которая была за рулем «Шевроле» с удмуртскими номерами. В аварии автоледи получила серьезную травму ноги. На карете скорой помощи ее доставили в травматологический центр в Казани. Врачи диагностировали у пострадавшей открытый перелом голени.



