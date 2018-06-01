Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках и вечерних платьях

Победительница «Мисс Америка-1989» Гретхен Карлсон заявила, что состязание отныне перестает быть «бессодержательным» и становится «соревнованием».

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Из конкурса «Мисс Америка» исключили традиционное дефиле участниц в купальниках и вечерних платьях, передает РИА Новости.

Победительница «Мисс Америка-1989» Гретхен Карлсон, которая ныне возглавляет Miss America Organization, заявила, что состязание отныне перестает быть «бессодержательным» и становится «соревнованием».

Вместо дефиле в купальниках девушки будут общаться с членами жюри. Вместо выхода в вечерних платьях участницы смогут появляться в привычной для них одежде, наиболее выражающей их личный стиль.

Также изменился и логотип конкурса: к названию Miss America добавлена приставка 2.0. Конкурс по новым правилам пройдет 9 сентября.

В прошлом году руководство «Мисс Америки» было отправлено в отставку после скандала с перепиской, в которой обсуждались тела конкурсанток и их личная жизнь.

Ранее певица Лада Дэнс продемонстрировала интимную часть тела.