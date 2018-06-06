Президент Франции сравнил разговор с Трампом с рецептом сосисок

Французский лидер, говоря о беседе с американским Президентом, вспомнил цитату Бисмарка.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Президент Франции Эммануэль Макрон отказался раскрывать детали телефонного разговора с Президентом США Дональдом Трампом, сославшись на цитату, приписываемую первому канцлеру Германской империи Отто фон Бисмарку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французское издание Ouest France.

По словам самого Макрона, он никогда ни в коем случае не раскрывает подробности того, что происходит за закрытыми дверями. «Люди вряд ли продолжат есть сосиски, если показать им их рецепт», — привел он далее цитату Бисмарка.

Диалог с американским лидером получился «откровенным», отметил Макрон. Ранее источник CNN заявлял, что телефонный разговор между лидерами двух государств, который состоялся на прошлой неделе, получился «ужасным».