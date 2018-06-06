На поддержку российского машиностроения выделили полтора млрд рублей

За счет средств планируется создать не менее 30 сервисных центров по послепродажному обслуживанию продукции отрасли.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Кабмин РФ выделил 1,55 млрд рублей компаниям, которые занимаются автомобилестроением, сельскохозяйственным и железнодорожным машиностроением, на частичную компенсацию затрат, связанных с созданием системы послепродажного обслуживания. Соответствующее распоряжение было за подписью Премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликовано на сайте Правительства РФ.

На выделенные средства в России намерены создать не менее 30 сервисных центров по послепродажному обслуживанию продукции этой отрасли.

Предполагается, что субсидии поспособствуют развитию экспорта продукции.