Почти тысяча жителей Буинского и Нижнекамского районов остались без света из-за непогоды

В 22.40 электроснабжение было восстановлено.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Вчера вечером, 5 июня, из-за непогоды в Нижнекамском и Буинском муниципальных районах в результате порывистого усиления ветра остались без электроснабжения 1064 дома шести населенных пунктов, в которых проживает 904 человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

В 22.40 электроснабжение было восстановлено, пострадавших и погибших нет, говорится в сообщении.