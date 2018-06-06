Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем русского языка

Традиционно праздник русского языка отмечается в день рождения великого русского поэта А.С. Пушкина.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем русского языка, который традиционно отмечается 6 июня, в день рождения великого русского поэта А.С. Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

По его словам, Пушкин, со дня рождения которого прошло 219 лет, является символом русской культуры, и его наследие по праву является одним из сокровищ мировой литературы и достоянием всего российского народа.

Выдающиеся представители многих народов Российской Федерации отмечали влияние русской культуры на свое творчество и развитие культуры многонациональной России. Среди них особое место занимает великий татарский поэт Габдулла Тукай, отметил Президент РТ.

Кроме того, он призвал приумножать культурное богатство и сохранять высшие человеческие идеалы.

«Дорогие друзья! Пусть День русского языка станет для всех нас праздником красоты и силы великого русского слова! От всего сердца желаю вам счастья, гармонии и добра!» — сказал Рустам Минниханов.